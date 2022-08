Bitka na Václavském náměstí přímo pod kamerou. Servali se kvůli peněžence

„Napadený muž vypověděl, že nechal na ochozu vstupu do metra peněženku a oslovil druhého muže s tím, jestli ji nevzal. Místo odpovědi dostal ránu pěstí. Peněženku s doklady strážníci u útočícího muže nenašli, on sám popíral, že by ji vzal,“ sdělila mluvčí strážníků Jiřina Ernestová.