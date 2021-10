Bezproblémová rodina. Nad masakrem v Tišnově zůstává podle sousedů rozum stát

Mladší z chlapců zůstal naštěstí, jak se později ukázalo, nezraněn, a zřejmě to byl on, kterému se podařilo z domu utéci a přivolat pomoc.

„Byla to naprosto bezproblémová rodina. Nikdo si tady nedokáže vysvětlit, co se to vlastně stalo a proč. Ten pán, co je napadl údajně sekerou, byl strýcem chlapců a bydlel i s manželkou na jiném místě Tišnova a myslím, že se rodiny normálně navštěvovaly. Snad ani mezi sebou neměly žádné spory. Opravdu je to neuvěřitelné, snad se pomátl. Jinak si to nedokážu vysvětlit,“ řekla Právu jedna ze sousedek domu, kde k neštěstí došlo.