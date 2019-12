Banda zlodějů vykrádá domy u Prahy, vypátrat ji má zvláštní tým

Vloupání do domů se týká zejména oblasti na jih od Prahy, policie hovoří o obcích Jesenice a Kamenice. „Největší nárůst byl zaznamenán od září, a to osm desítek případů,“ sdělila v pondělí mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Gang zlodějů vykrádal domy i hospody po celé Praze, jednomu je 14 let

Kriminalisté, kteří vloupání vyšetřují, rovněž prosí veřejnost o pomoc a nabádají k větší obezřetnosti. „Žádáme, aby lidé v případě, že zaznamenají pohyb cizích osob, vozidel nebo nestandardní jednání, aby opravdu neprodleně kontaktovali policisty na lince 158,“ uvedla Suchánková. Obyvatelé by také měli dát pozor na to, aby například na sociálních sítích nedávali vědět, kdy budou mimo domov.

Celkem podle statistiky řešila středočeská policie do listopadu zhruba 700 vloupání do rodinných domů napříč všemi územními odbory, přičemž na jih od Prahy to bylo přes 150 případů.