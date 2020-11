Až 200 korun za kilometr. Předražovaní jízdného taxi je přestupek, konstatoval soud

Zdeněk Ponert, Giovanni Piscicelli Taeggi a Michal Šotola podle obžaloby účtovali od dubna do listopadu 2015 mnohonásobně vyšší jízdné, než nařizuje magistrát. Jezdili často za sto či dvě stě korun za kilometr. A u soudu to nijak nepopírali. Všichni prohlásili, že zákazníky o své ceně informovali předem.

Magistrátní cena je podle Ponerta naprosto nedostačující, protože řidiči jedou s klientem z místa A do místa B, ale do místa A se neobsazení vracejí zadarmo, respektive za své. „Jsme perzekvovaní za to, že normální cenu navyšujeme o potřebné náklady,” prohlásil v minulosti u soudu.