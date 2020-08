Autobus narazil u Plzně do kamionu, jedna žena zemřela

Na výpadovce z Plzně do Domažlic u dálničního sjezdu u Sulkova narazil ve středu ráno autobus do porouchaného kamionu, který stál v odstavném pruhu. Na místě zemřela 36letá žena a další tři pasažéry z autobusu včetně jeho řidiče odvezla záchranka do nemocnice.