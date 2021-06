Auto sjelo z dálnice D11 do pole. Dva mrtví a několik zraněných

Řidič auta narazil v Praze zezadu do nákladního auta. Na místě zemřel

Mluvčí záchranářů Petra Homolová doplnila, že v autě zemřelo jedno dítě a jeden dospělý. „Další dvě osoby byly letecky převezeny do nemocnice ve Střešovicích a do nemocnice v Hradci Králové. Tři osoby pak byly převezeny do nejbližších nemocnic,” konstatovala mluvčí.