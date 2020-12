Auto po havárii skončilo v rodinném domku a způsobilo požár

„Vyděšení obyvatelé z domku nejdříve uslyšeli divné zvuky z prostor kuchyně. Poté, co se jim naskytl pohled na zcela poničenou a přesunutou kuchyňskou linku, vyběhli ven. V hořícím vozidle zůstal zraněný řidič, kterého dostali do bezpečí,“ uvedl mluvčí s tím, že v té chvíli se i výrazně rozšířil požár nejen na další vozidlo, dřevěnou garáž, ale i do půdních prostor domku. Včasným zásahem hasičů se podařilo zamezit rozšiřování ohně do obytné části.