Auto plné mladých lidí bouralo u Nového Boru. Jeden bojuje o život, řidič nadýchal

„Jednadvacetiletý řidič vozidla značky Peugeot vyjel v prudké levotočivé zatáčce ze silnice a naboural do konstrukce mostu,“ informovala o nehodě mluvčí policie Ivana Baláková s tím, že v autě jeli ještě tři mladíci ve věku od 19 do 25 let a 19letá dívka.