Arabista žaluje Česko o 10 milionů odškodného za své trestní stíhání

Soudy Sáňkovi v minulosti přiznaly téměř 380 tisíc jako náhradu škody a nemajetkovou újmu. To ale podle Sáňky není dostačující, částka podle něj neodpovídá míře újmy, které se mu dostalo.

Sáňkův obhájce Pavel Kohút při přednesu žaloby argumentoval jednak nedostatečným přiznáním nákladů řízení, a především postupem orgánů činných v trestním řízení a „masívní medializací“. To podle Kohúta vedlo ke „značnému poškození dobrého jména žalobce, a to jak u jeho partnerů a spolupracovníků, tak i v očích široké veřejnosti“.

Kateřina Tomášková z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kohútovy argumenty odmítla. „Žalovaná strana (ministerstvo spravedlnosti - pozn.red.) neodpovídá za to, co o žalovaném publikují média,“ prohlásila Tomášková a dodala, že ministerstvo rovněž nemůže odpovídat za to, že někdo žalobci vyhrožoval, nebo za urážlivá vyjádření občanů na diskusních fórech. A Sáňkovi doporučila se v takových případech obrátit na policii.