Albánec v Rokycanech zastřelil družku ranou do hlavy synovi před očima. Dostal 16 let

„Táta přišel k autu a nejdřív vytáhl klíčky. Pak se mámy zeptal, kde byla. Odpověděla, co mu je do toho, a on ji střelil. Pak skočil do svého auta a odjel,“ svěřil se příbuzným syn obou rodičů, který v ten moment seděl s matkou v autě a hrůznému činu přihlížel.