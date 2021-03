Agresor tři měsíce využíval seniorku. Kvůli penězům ji urážel a bil

Právo o případu informovala mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová. „Případ se odehrál v posledních třech měsících na Českobudějovicku. Hlavní aktér, policistům velice dobře známý pro jinou trestnou činnost, navštěvoval seniorku v jejím bytě, a to výhradně s úmyslem získat od ní ať už po dobrém či po zlém peníze. Ženu vulgárně urážel a fyzicky napadal,“ uvedla Krausová.

Zdůraznila, že seniorka nakonec po další loupeži zavolala v pondělí kriminalisty, kteří si její příběh vyslechli a okamžitě se dali do pátrání po podezřelém. Zadrželi ho už o pár hodin později.

„Byl pod vlivem alkoholu. Nadýchal více jak jedno promile a putoval do policejní cely. Když vystřízlivěl, čekalo ho podání vysvětlení kriminalistům, kteří mu vzápětí sdělili obvinění ze spáchání trestného činu loupeže a státnímu zástupci podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, jejíž prostředí z let minulých už dobře zná,“ doplnila Krausová.