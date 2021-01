Agresivní řidič sněžného skútru zbil strážce v Krkonoších pěstmi

Covidová turistika: Utekli jsme z měst do přírody

Covidová turistika: Utekli jsme z měst do přírody Cestování

Strážce KRNAP se do střetu s nelegálně jedoucími skútry dostal v pátek během služby několikrát. První část incidentu se stala na cestě kolem vrchu Vápenice nad Dolním Dvorem, kdy si všiml pěti skútrů vyjíždějících z lesa. Dva se pokusil zastavit, řidiči na výzvu nereagovali a ujeli.

Druhá část incidentu se odehrála na křižovatce u chaty Ferra ve Strážném, kde strážce zaregistroval další jedoucí skútr. Podle Drahného se jej řidič skútru při průjezdu pokusil udeřit pěstí, což se mu nepodařilo. „Po chvíli se na místo střetu vrátil a v útoku na strážce pokračoval. Sestoupil ze skútru a překvapeného strážce udeřil pěstí do obličeje. Obešlo se to bez zranění. Letos jde o první takto vážný incident,” řekl Drahný.

Agresivita skútrařů v Krkonoších podle něj roste. „Letos je to markantní posun, a to i kvůli tomu, že se mění struktura návštěvníků Krkonoš. To je také jeden z důvodů, proč se naši strážci častěji setkávají s agresivitou,” dodal Drahný.