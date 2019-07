bad, Novinky

Beránek podle obžaloby nejprve loni na Prvního máje brutálním způsobem zmlátil a zkopal před klubem Ateliér v centru Prahy mladíka, kterému mimo jiné způsobil otevřenou zlomeninu spodní čelisti a otřes mozku. Když mladík padal k zemi, Beránek ho podle spisu nakopl do obličeje takovou silou, až napadený ztratil vědomí. Podle znalců není vyloučeno, že utrpěná zranění nezanechají určité trvalé následky.

Nemůžu za to, ono samo

Beránek se k prvnímu žalovanému skutku přiznal. Vypověděl, že v klubu později napadeného znal, bral od něj svého času pervitin. Nad ránem při odchodu si prý všiml, že napadený mlátí někoho před klubem. Když pak údajně napadal i přítomnou dívku, rozhodl se Beránek zakročit. „Od malička jsem byl vychováván, že ženy se nemlátí,“ prohlásil obžalovaný. Okřikl proto muže a ten zaměřil svou pozornost na něj. Beránek prý nechtěl čekat, až „zinkasuje“ jako první, a na muže zaútočil.

Beránek podle svých slov deset let trénoval thai-box, a proto volil údery, jaké volil.

„Já za to opravdu, opravdu nemůžu, že mi noha po týhle kombinaci vyjede. Zlomit čelist jsem mu opravdu nechtěl,“ prohlásil Beránek a popsal, jakým způsobem by útočil, pokud by zranění způsobit chtěl. „V podstatě jsem zabránil tomu, aby ten útočník někomu dál ubližoval,“ dodal.

O muže v bezvědomí se pak už nestaral, prý proto, že věděl, že u sebe nosí nůž a bezvědomí mohl pouze „hrát“. Na přítomné před opuštěním místa činu prý křikl, ať muži zavolají záchranku.

Další napadení popřel



Jen o pět dní později měl Beránek zmlátit a zkopat jedenatřicetiletého invalidního muže o francouzských holích, kterého mimo jiné kopl do krku. S ním se podle obžaloby pohádal v parku v pražské Lhotce. Když se muže zastal čtyřiatřicetiletý muž, který byl rovněž na místě, vytáhl na něj podle obžaloby Beránek teleskopický obušek, kterým ho nejméně čtyřikrát udeřil do hlavy. Poté, co muž spadl, ho Beránek podle spisu zkopal.

Přítrž Beránkovým útokům chtěl udělat další z přítomných mužů, který měl s sebou psa. Beránek ale údajně vytáhl pistoli, kterou namířil na jeho psa a opakovaně natahoval závěr a mačkal spoušť. Když se muž podle obžaloby začal bránit rukou s nasazeným boxerem, měl Beránek namířit pistoli na něj a znovu ji natahovat a mačkat spoušť, aniž by vyšel výstřel.

Do věci se pak podle obžaloby vložili dva muži, Beránkovi známí. „Následně další z dosud nezjištěných spolupachatelů počal vytahovat svoji pistoli a začal verbálně poškozenému vyhrožovat, že mu zastřelí psy, a další z dosud nezjištěných spolupachatelů začal proti poškozenému a jeho psovi šermovat nožem,“ uvádí obžaloba.

Incidenty z lhoteckého parku Beránek nicméně odmítl. Podle něj se nic takového nestalo. S invalidním mužem se prý zná od základní školy. Pár dní před žalovanými incidenty od něj Beránek sháněl drogy. Buď prý ale dostal špatnou drogu, nebo mu něco hodili do pití, kvůli čemuž ho odvezla záchranka do IKEMu. Později se se spolužákem chtěl sejít a vyřešit to, jinak by prý zavolal policii.

Když ale prý přijel do parku s dalšími čtyřmi lidmi, čekalo tam podle Beránka asi deset lidí s „bojovými plemeny“ psů. Chvíli po sobě pokřikovali, a to bylo podle Beránka všechno. „Byla to past. Úplná fraška na mě udělaná. Celý tohle si na mě vymysleli,“ tvrdí Beránek. „Dokázal si spočítat, že jestli mi tam něco dali, tak si dokázal spočítat, že by z toho byl problém,“ dodal Beránek.

Reality show, pokus o rap a vězení



Beránek vstoupil před lety do povědomí veřejnosti svým účinkováním v reality show Hotel Paradise, případně svým rapovým pokusem Boty, ve kterém popisuje, že si zakoupil novou obuv. Za něj si v březnu 2013 vysloužil hudební anticenu Zlatý David pro nejhoršího zpěváka roku.

Beránek tehdy v pražském klubu Roxy neudržel nervy na uzdě, cenu rozmlátil, moderátora poplival a urážel přítomné publikum. Pak se spolu se svým doprovodem snažil vyvolat konflikt. Poté celá skupinka odešla ven, kde několik mužů z Beránkova doprovodu bezdůvodně napadlo kolemjdoucího muže.

O dva měsíce později vyvolal s kamarády v pražském klubu Chmelnice konflikt, při kterém zmlátil jednoho z hostů a následně napadl policistu. Za to Beránka soudy poslaly na jeden rok do vězení, po odpykání si několika měsíců byl ale propuštěn.

Ještě v roce 2010 byl Beránek odsouzený za výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví.