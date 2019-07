Autobusák za ujetí od sraženého muže dostal dva roky. Hyenismus, řekl mu soudce

Stane se, že řidič srazí chodce, ale ujet od nehody je to nejhorší, co může udělat. To si od brněnského krajského soudu vyslechl 48letý řidič autobusu Petr Furch, který loni o prázdninách přejel v Šošůvce na Blanensku opilého mladíka ležícího na silnici. Nepomohl mu a dál jezdil pravidelnou linku. Za usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci musí na dva roky za mříže a čtyři roky nesmí za volant.