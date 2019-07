Radim Vaculík, Právo

Zbitý muž skončil po útoku na operačním sále, týden si poležel v nemocnici, další čtyři doma. Dodnes má následky, některé trvalé. Člen pohotovostní motorizované jednotky pražské krajské policie Pavel Vondra kvůli tomu stanul v pátek před Obvodním soudem pro Prahu 7.

Událost se odehrála loni počátkem srpna. Kamarádi se v restauraci dostali do hlasitější výměny názorů, při které Dušan Kütner shodil ze stolu sklenici od piva. Údajně nerad. Debatu ukončili a Kütner šel zaplatit naposledy objednané dva panáky vodky a škodu za rozbitý půllitr. Servírce nechal 500 korun.

To, že jsem použil, řekněme tři údery, vnímám jako projev své naprosté sebekontroly a ovládání, mým záměrem nebylo toho člověka zranit, nastoupily instinkty jako přežití obviněný policista Pavel Vondra

Když chtěl odejít, cestu mu zastoupil obžalovaný dvaatřicetiletý Vondra. Následný incident popisují oba aktéři rozdílně. Vondra tvrdí, že chtěl bránit servírku. Viděl prý, jak se s ní Kütner dohaduje, když po něm chtěla uhradit škodu.

Dělá karate

„Vstoupil jsem mezi ně, abych zabránil konfliktu. Snažil jsem se ho uklidnit. On vytáhl pepřový sprej a nastříkal mi ho do obličeje. Cítil jsem velice ostrou, nepřetržitou bolest v očích a na celém obličeji,“ popsal svou verzi události Vondra. Kütnera prý proto strhl na zem a asi dvakrát ho udeřil. Pak z místa činu odešel.

„Vyloženě jsem se snažil odvrátit útok. To, že jsem použil, řekněme tři údery, vnímám jako projev své naprosté sebekontroly a ovládání, mým záměrem nebylo toho člověka zranit, nastoupily instinkty jako přežití,“ řekl Vondra, který se od dětství věnuje karate.

Znovu by prý postupoval stejně. „Z toho, jak se předtím choval, jsem to vyhodnotil tak, že může dojít k ohrožení servírky,“ poznamenal Vondra s tím, že se Kütner choval jako blázen. U soudu tvrdil, že předchozí hádka Kütnera s druhým mužem byla vulgární a agresivní, Kütner prý kamarádovi vrazil facku a půllitr po něm hodil.

To ale podle obžaloby popřel jak Kütnerův kamarád, tak servírka. Kütner, který je povoláním novinář píšící o hudbě, událost popsal jinak. Vondra mu prý zatarasil cestu a arogantně vyžadoval, aby uklidil střepy. Kütner se ohradil a policista zaútočil.

Cítím se naprosto ponížený, mám strach i při kontaktu s lidmi, bojím se dalšího konfliktu, většího množství lidí. Jídlo si musím krájet na malé kousky, protože se mi špatně žvýká poškozený Dušan Kütner

„Dal mi dvě rány. Přišel jsem o brýle, snažil se mě tlačit dál do prostoru, mezitím padlo několik dalších ran a já byl tak vyděšený, že jsem vytáhl z kapsy pepřový sprej a snažil se udělat kouřovou clonu,“ řekl soudu muž, který bez brýlí takřka nevidí. Sprej prý použil, až když částečně klečel a byl v záklonu, zatímco Vondra nad ním stál.

„Tvrzení, že jsem já někoho napadl, je absurdní, nejsem agresivní člověk,“ podotkl Kütner. Podle znalců utrpěl pohmoždění hlavy, tříštivou zlomeninu levé očnice, pohmoždění levého oka, trojitou zlomeninu čelisti s krvácením do čelistní dutiny, dvojnásobnou zlomeninu jařmového oblouku a bolestivě naražená žebra.

Následky útoku zjevné i po roce

Následky zmlácení jsou na něm patrné dodnes. Má dvě titanové destičky ve tváři, jizvu u oka, zkřivená ústa, nerv je zřejmě nevratně poškozen. Soudce Roman Podlešák si ho dokonce přímo v jednací síni vyfotil mobilem.

„Je to pro mě deset měsíců trápení. První dva měsíce šlo o fyzické trápení. Dostal jsem se do stavu, kdy jsem na to nedokázal přestat myslet, cítím se naprosto ponížený, mám strach i při kontaktu s lidmi, bojím se dalšího konfliktu, většího množství lidí. Jídlo si musím krájet na malé kousky, protože se mi špatně žvýká,“ přiblížil svůj aktuální stav Kütner.

Podle nedávného vyšetření psychiatra trpí navíc posttraumatickou stresovou poruchou, na kterou dostal léky, což u soudu potvrdil předložením lékařské zprávy.

Soudce proto jednání přerušil. Podle něj se tím zpřísnila právní kvalifikace policistova jednání na těžké ublížení na zdraví. Věc proto již nemůže řešit samosoudce, ale tříčlenný senát.

Policistovi tak nyní hrozí až desetileté vězení. Jednání bude pokračovat v říjnu.