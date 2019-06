Petr Marek, Právo

Dostál, jemuž hrozily za sexuální nátlak až čtyři roky za mřížemi, obžalobu odmítl. Obvinění označil za akt pomsty, který měl zakrýt zpronevěru a krádeže poškozené, kterých se jako servírka dopustila. K zproštění obžaloby mu však nepomohli ani svědci, kteří ženu označili za nevěrohodnou a poukazovali na její „pochybnou“ pověst.

Nic jsem neudělal. Nevím, jak se mám bránit jinak. obžalovaný zastupitel Marek Dostál

„Vina obžalovaného byla prokázána. Za přímý důkaz jsem vzal výpověď poškozené v přípravném řízení. Jsou tam sice určité rozpory, ale ty na její věrohodnost nemají zásadní vliv. Naopak, potvrzují ji i výpovědi některých svědků a další důkazy,“ vysvětlil soudce Jan Rektor s tím, že vyslechnout ženu přímo u soudu nebylo kvůli jejímu špatnému psychickému stavu možné. Klíčové byly podle soudce i znalecké posudky.

Psycholog i psychiatr poškozenou ženu označili za věrohodnou. „Navíc se u ní objevila posttraumatická stresová porucha, kterou by nahrát nedokázala. Znalci, a jsou to renomovaní odborníci, nenašli nic jiného, co by k jejímu vzniku mohlo vést,“ dodal Rektor.

Žena pracovala v restauraci



„Nic jsem neudělal. Nevím, jak se mám bránit jinak. Přece jediná žena nemůže člověku zničit život,“ reagoval na rozsudek viditelně zdrcený Dostál.

Marek Dostál (vpravo) u přerovského okresního soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Ženu, která pracovala jako servírka v jeho pohostinství, podle obžaloby poprvé přinutil k orálnímu sexu v blíže neurčené době od 23. října do 7. listopadu 2017, kdy ji pozval do bytu k vyřešení schodku v tržbě. Snažil se ji vlákat do koupelny a požadoval po ní pohlavní styk. Když odmítla s tím, že má menstruaci, donutil ji k orálnímu sexu.

Podruhé se podobného jednání podle obžaloby dopustil v době mezi 11. a 19. listopadem téhož roku ve svém hostinci. Žena ze strachu z dluhu a ztráty zaměstnání s ním opět vykonala orální sex.

Radním Přerova se Dostál stal po zvolení zastupitelstvem loni 5. listopadu. O obvinění se začalo veřejně mluvit na dalším zastupitelstvu 19. listopadu, kdy na něj upozornila opozice. Dostál poté rezignoval loni 6. prosince, kdy už byla podána obžaloba.