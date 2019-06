bad, Novinky

Obvodní soud pro Prahu 3 od pondělí projednává obžalobu na Valeriinu babičku, která podle spisu Valerii i jejího staršího bratra týrala, mlátila a nechávala hladovět. Obžalovaná měla také zpronevěřit Valeriiny sociální dávky za osm měsíců. Soud v úterý vyslechl dalších sedm svědků a přehrál také dva z celkem šesti výslechů tří Valeriiných sourozenců na policii.

Ti tam mimo jiné uvedli, že jim před Vánoci 2017, kdy byla naposledy pohřešovaná viděna, obžalovaná babička řekla, že Valerie je v nemocnici. „Ona (Valerie) byla nějaká narušená, babička ji dala na léčení, ale nikomu to neřekla,“ řekla Valeriina sestra. Babička dětem prý kladla na srdce, aby nikomu neříkali, kde Valerie je. Jinak by je prý musela dát do Klokánka.

Děti tak ostatním říkaly, že je například na nákupu s babičkou a podobně. Bratr se zase své učitelce svěřil, že „babička musela dát Valerii do nějaké nemocnice, která je schovaná, aby odtamtud neutekla“.

Obžalovaná žena je obviněna z týrání svoji vnučky.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Valeriini sourozenci také řekli, že je obžalovaná bila různým kuchyňským náčiním. „(Valeriin bratr) přišel do školy, měl monokl pod okem. Říkal, že po něm babička něco hodila, ovšem za chvilku říkal úplně něco jiného. Babička říkala, že spadl a on pak říkal také, že spadl,“ vypověděla učitelka Valeriina bratra a dodala, že někdy přišel do školy s pruhy na zádech, jako by ho někdo švihal.

Rodinná známá zase uvedla, že obžalovaná mlátila Valerii například za to, že jedla papír.

Násilí obžalovaná odmítla



Obžalovaná popřela jakékoliv násilí či trestání Valerie, jejímu bratrovi prý maximálně zakázala televizi, nebo „dala na p*del když si to zasloužil“. Podle obžaloby naopak děti mlátila kuchyňským nářadím nebo tyčí od vysavače, poutala Valerii k záchodové míse nebo ji nechala dlouho klečet bez jídla či pití.

Pohřešovaná Valerie

FOTO: Policie ČR

Žena podle spisu Valerii nechala před Vánoci 2017 na neznámém opuštěném místě. Policii ovšem tvrdila, že je u své tety v Německu. Ta v pondělí ale uvedla, že Valerie u ní rozhodně není, a naopak se ptala své obžalované matky, kde Valerie je. Na to už obžalovaná neodpověděla a uchýlila se k nadávkám.

Za opuštění dítěte, zanedbání povinné výživy, ohrožování výchovy dítěte, zpronevěru a týrání svěřené osoby hrozí obžalované až osm let ve vězení. Soud pokračuje ve středu výslechy znalců a přehráváním dalších výslechů Valeriiných sourozenců.