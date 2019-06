ČTK

Nehoda se stala kolem 13.30. Ze čtyř zraněných z autobusu byli tři muži a jedna žena. Tři zranění byla lehká, jedno středně těžké.

„Postarali jsme se o ně a převezli je k dalšímu ošetření do nemocnic. Z toho dva do Vojenské nemocnice Brno a dva do Fakultní nemocnice u svaté Anny," řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Policie eviduje šest zraněných, čtyři z autobusu, dva z osobního vozu.

Nejpravděpodobnější verzí nehody bylo podle policejního mluvčího Bohumila Maláška nedání přednosti v jízdě ze strany osobního vozu, 20letý řidič auta ani 32letý řidič autobusu podle dechové zkoušky před jízdou nepožili alkohol.

Mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková řekla, že havaroval autobus linky 58. „Škoda na našem autobusu je do 100 000 korun. Místo bylo průjezdné, jen trolejbusy linky 25 a 26 dočasně končily na Pálavském náměstí,” uvedla.