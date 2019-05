kub, Novinky

Zloděj se vloupal do WC, které je v centru města na parkovišti za poštou, podle policie v pondělí. Záchody nemají obsluhu, které by se platilo, zákazníkům se otevřou po vhození mince do automatu.

Právě přístroje na peníze se staly cílem zloděje, který násilím vnikl do všech tří, které u vchodu jsou.

„Zloděj si přišel na několik málo desítek korun. Svým jednáním však způsobil škodu v řádu tisíců korun. Přesná škoda je předmětem dalšího policejního šetření. Zloději tak v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody na dobu až dvou let,“ sdělil v neděli mluvčí policie Miroslav Doubek.

„Vyzýváme tímto i občany ve Veselí nad Lužnicí, kteří by k objasnění tohoto skutku mohli poskytnout jakoukoliv důvodnou informaci, aby ji předali místním policistům na jejich služebně na náměstí T. G. Masaryka či telefonní lince 974 238 760,“ obrací se na veřejnost mluvčí.

Podle něj se nejedná o ojedinělý případ v kraji, podobné jeho kolegové vyšetřovali třeba v Táboře a Sezimově Ústí. „Díky všímavosti občanů dotčených měst a dobré místní znalosti příslušných policistů se pachatele podařilo vypátrat, usvědčit a potrestat,“ dodal mluvčí.