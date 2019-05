Petr Marek, Právo

Dvojnásobnou vraždou chtěl muž zkrátit trápení obou žen a ulehčit i sobě, protože péči o obě ženy nezvládal a do ústavu je dát nechtěl.

„Změnili jsme právní kvalifikaci z vraždy na zabití. Obžalovaný ženy usmrtil v silném rozrušení při pohnuté mysli. Byl totiž dlouhodobě ve stresové situaci, kterou nakonec nezvládl. Desetiletý trest v zákonné sazbě pět až patnáct roků je podle nás přiměřený,“ vysvětlil Právu mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Trest si Kotala podle něj odpyká ve věznici s ostrahou, ač správně by měl jít do přísnějšího typu káznice. „V tomto případě to účelu trestu odpovídá více,“ dodal mluvčí.

Šťastné manželství



S manželkou žil obžalovaný 35 let a jejich soužití bylo šťastné. Také s tchyní měl pěkný vztah, jenže všechno se změnilo, když jeho manželka skončila v nemocnici s krvácením do mozku a následně zůstala ochrnutá a upoutaná na lůžku. Žena, která do té doby byla plná radosti, najednou ze dne na den nebyla schopna projevit žádnou emoci a to obžalovaný těžce nesl.

Rostislav K. u olomouckého vrchního soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Imobilní navíc byla vzhledem ke svému věku i tchyně, o kterou se rovněž musel starat. Muž o obě ženy pečoval velmi dobře. Permanentně žil ale ve stresu a obavách. Bál se, že to nezvládne. Proto po čtyřech letech začal zvažovat různé způsoby usmrcení obou žen, ale i sebe samého. I žalobci připustili, že muž se před vraždou ocitl ve stavu bezmoci, kterou ale řešil naprosto krajním a nepřípustným způsobem.