kub, Novinky

Původní verdikt vynesl letos v lednu Obvodní soud pro Prahu 5, odvolal se proti němu obžalovaný, státní zastupitelství i právní zástupci poškozených žen. Trestní senát soudce Alexandera Sotoláře na městském soudu všechna odvolání ve středu zamítl, a předchozí rozhodnutí tak potvrdil.

Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu pouze podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Tomášek musí rovněž čtyřem ženám zaplatit dohromady odškodné bezmála čtyři miliony korun.

Obžaloba popisuje dva skutky z let 2013 a 2014 a další dva z roku 2015, které se odehrály při neurologické kontrole v Centru pro epilepsii v motolské nemocnici. Tomášek prý využil své pozice lékaře a ženám prováděl „vyšetření pohmatem v pochvě“, aby zjistil, zda nemají tzv. cysty, tedy výrůstky.

V jednom případě podle obžaloby ženě „nezjištěným předmětem jezdil po nahém těle a sexuální pomůckou - vibrátorem, jí opakovaně dráždil zevní genitálie, až do opakovaného vzrušení poškozené, za údajným zjištěním, zda léčiva, která užívá, nemají vliv na její sexualitu“. Podle obžaloby k takovému postupu neměl z neurologického hlediska důvod.

Tomášek vyšetření nepopíral, podle něj šlo o součást jeho komplexního přístupu k pacientům. Léky užívané při epilepsii totiž podle něj mohou mít vedlejší účinky, například zmíněné cysty. Vyšetření mělo být orientační a v případě problémů pacientky posílal ke specialistům.

„Epilepsie je komplexní nemoc. Pacienti řeší různé problémy spadající i do jiných oborů,“ vysvětloval soudu. Často se mu prý také stávalo, že posílal ženy na gynekologická vyšetření, ony na ně ale nakonec nešly.

Čtyři pacientky k němu rovněž po vyšetření dále docházely na kontroly a nic nenasvědčovalo tomu, že prožily trauma. Lékař všechny prý také o vyšetření patřičně informoval a bylo jasně řečeno, že mohou kdykoliv cokoliv odmítnout. Zlom nastal ve chvíli, kdy obvodní lékař jedné z žen podal trestní oznámení. Podle právních zástupců pacientek ženy trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Tomášek rovněž zdůraznil, že policie při vyšetřování oslovila dalších několik desítek jeho pacientek, mezi nimiž byly ženy, které se u něj také podrobily vaginálnímu vyšetření, ale neměly s tím problém a k trestnímu řízení se jako poškozené nepřipojily.

„Je mi líto, jak to vnímaly a jak to interpretovaly. Mou motivací bylo poskytnout co nejlepší péči,“ sdělil o poškozených pacientkách lékař. Podle svých slov udělal chybu, když o těchto vyšetřeních nenapsal zprávu, rovněž nepoužíval pomůcky jako například rukavice a vyšetření prováděl u sebe v pracovně.

Podle soudce Sotoláře určitě nelze případ označit jako znásilnění, jak ho původně policie vyšetřovala, jedná se o poškození cizích práv. Lékař se podle soudu dostal za hranu oborové etiky, o čemž dříve hovořil soudní znalec. Tomášek podle znalce netrpí sexuální deviací, jeho chování bylo ale eticky sporné, což si lékař uvědomuje a má na to patřičný náhled.

Tomášek také soudu řekl, že podobná vyšetření už nedělá a nikdy nebude. „Jsem v tom nestandardní (komplexní přístup k pacientovi), což mi vyčetl i soudní znalec. Je to pro mě poučení do budoucna,“ sdělil lékař.

Také lékařovo vedení v práci nad ním nezlomilo hůl, dál pracuje v centru pro epilepsii, kde se věnuje konzultacím.