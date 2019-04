Přestože od události uběhlo už pět měsíců, od prodejce se muž zatím nedočkal žádné satisfakce.

Nový Renault Megane si muž koupil v listopadu 2017 v kroměřížském autosalonu a servisu Kromexim. Nečekané problémy na to, že jezdil v novém voze, musel ale řešit už po necelém roce. Loni v říjnu po neustálém kolísání hladiny oleje mu v Kromeximu nakonec v rámci záruky vyměnili celý motor. Auto mělo v tu dobu najeto pouhých 12 300 kilometrů.

Auto na dálnici začalo hořet.

FOTO: Archiv majitele vozu

V domnění, že s problémy už snad bude konec, muž s manželkou a dvěma malými dětmi vyrazil na návštěvu za rodinou do severních Čech. Při návratu na dálnici D1 za Prahou se ale auto bez varování vzňalo. V tu chvíli mělo po výměně motoru najeto asi 500 kilometrů.

„Něco bouchlo a auto začalo hořet. Jediné štěstí, že jsem chtěl sjíždět z dálnice,“ řekl majitel.

V tu chvíli totiž selhala veškerá hydraulika a auto přestalo brzdit. Vjel jsem na takový remízek, kde auto zastavilo. Stačili jsme akorát vytáhnout děti a to bylo všechno. Nechci domýšlet, jak by to dopadlo, kdybych jel v tom velkém provozu v levém pruhu 130,“ otřásl se ještě dnes při vzpomínce na událost majitel auta.

Když se vzpamatoval ze šoku, začal celou věc řešit s prodejcem. Autosalon ale odmítal přiznat chybu. „Nejdřív tvrdili, že budou vrak zkoumat. Pak přišli s tím, že by to bylo náročné, nakonec mě odkázali, abych jednal s jejich pojišťovnou. Když jsem si u nich auto kupoval, byli samá ochota, když ale měli řešit problém, tak nereagovali,“ postěžoval si muž.

Majitel auta chce po autosalonu přibližně půl milionu korun, 300 tisíc za auto, 100 tisíc za věci v něm shořelé a dalších 100 tisíc jako nemajetkovou újmu. „Děti po tom několik dní nemluvily, manželka má doteď problémy s řízením. Shořely tam dvě dětské autosedačky, dárky na Vánoce od rodiny, kočárek, elektronika, přenosná postýlka, osobní věci, doklady, oblečení,“ vypočetl muž.

V jednání s autosalonem mu nepomohla ani jasná zpráva hasičů. „Příčinou vzniku požáru byla stanovena jediná možnost jeho vzniku, a to blíže nespecifikovaná závada v motorové části,“ napsali hasiči.

„Auto bylo nejen po výměně motoru, ale i po garanční prohlídce. A naposledy mi jejich pojišťovna řekla, že chce znaleckým posudkem zkoumat, co se vlastně stalo. Je to pět měsíců a jsem bez peněz i bez auta,“ dodal muž.

Situace se řeší, ale nic se neděje



Kroměřížský autosalon pro Právo potvrdil, že situaci řeší. „Vlastník vozidla Renault Megane uplatnil jako spotřebitel více nároků. Naše společnost nárok spočívající v odstoupení od smlouvy akceptovala. Co se týká uplatnění nemajetkových škod, tyto vyčíslené nároky jsme uplatnili v rámci pojištění podnikatelských rizik a zavázali se poskytnuté plnění těchto nároků vyplatit,“ prohlásil ředitel Peter Mamrilla.

Přijmout zodpovědnost za vznik požáru ale prodejce zatím odmítá. „Nebyla doposud prokázána souvislost se servisním zásahem na vozidle a jeho požárem. Požár nenastal hned po předání vozidla zákazníkovi, ale zákazník s vozidlem dle našich informací odjel na dovolenou a požár nastal až při zpáteční cestě,“ dodal Mamrilla.

„Naivně jsme si mysleli, že když se něco takového stane na zánovním autě v záruce, vyřeší se to velmi rychle,“ říká poškozený řidič.

„Veškerá jednání, která probíhají, se nesou v duchu mimosoudního řešení věci. Autosalon neuznává žádný z našich nároků a nevšimla jsem si, že by výslovně akceptoval odstoupení od smlouvy, pouze jsou ochotni v rámci mimosoudního řešení poskytnout klientovi jistou kompenzaci. Na její výši nejsme zcela ve shodě,“ uvedla řidičova advokátka Katarína Janisková.

Není tak vyloučeno, že případ bude muset rozhodnout až soud.