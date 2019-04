Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ještě neví, jaký bude pro rodiče příspěvek na děti do čtyř let. Přiznala, že jasné to bude nejpozději v květnu. Nakonec se sama postavila proti návrhu, který prosadila a vyhlásila... Celý článek Maláčová stále neví, jaká bude rodičovská»