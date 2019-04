Petr Marek, Právo

U soudu byly také přehrány videozáznamy výslechů dětí, které si s později usmrceným chlapcem a psem v době útoku v obýváku hrály. Podrobně popsaly, co všechno se tam událo, a shodně uvedly, že tam s nimi byl i Černošek. Ten byl v bytě jako přítel tety usmrceného chlapce.

Zazněly i závěrečné návrhy. Podle žalobce Davida Pivody obžalovaný nezajistil dozor psa ani jeho řádnou výchovu. Za dostačující vzhledem ke všem okolnostem považoval podmíněný trest v délce 18 až 24 měsíců. Za adekvátní následku ho označil i Černoškův advokát. Rozsudek bude vynesen 8. dubna.

„Následky toho, co se stalo, si ponesu celý život,“ uvedl ve středu bez dalších podrobností Černošek, jenž už dříve u soudu odmítl, že by psa řádně nevychoval. Podle něj bylo zvíře „splachovací“ a s dětmi vyrůstalo. Připustil však, že napadené dítě psa často obtěžovalo, píchalo ho do očí, tahalo za ocas i za varlata. To přiznal i otec dítěte, podle kterého byl ale pes nevychovaný. Kvůli tragédii jsou nyní v rodině problémové vztahy.

Znalec naopak konstatoval, že pes neprošel prakticky žádnou speciální výchovou. „Majitelé si ho vycvičili amatérsky, sice podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, ale jako rodinného mazlíčka. Uměl chodit na vodítku, rozuměl svému jménu. Jinak si dělal, co chtěl. Aron byl časovanou bombou. Šance na jeho převýchovu je, nikoliv však v rukou obžalovaného,“ prohlásil.

Psa označil, ač byl podle něj „pevných nervů“, za dominantního a sebevědomého. „Útokem svoji dominanci prokázal. Využil nepřítomnosti svého pána a v uvozovkách si ve své smečce, tedy s dětičkami, které ho občas štíply nebo mu ublížily, udělal pořádek. Vliv na tragédii mělo i to, že si hrály s přetahovadlem. Pro psa totiž bylo kořistí,“ pokračoval znalec.

Zároveň zdůraznil, že je třeba vycházet z toho, že pes je šelma. Taková plemena se třeba v Argentině podle něj používají k lovu pum či divokých prasat. „Mají to zakódované v genech. Kynolog by nikdy nepřipustil, aby takový pes byl s nezletilými dětmi sám. Kdyby jeho majitel v místnosti zůstal, tragédii by zcela jistě zabránil. Psa i děti by včas srovnal. Byla to jeho chvilková nepozornost,“ konstatoval znalec.

Podle něj byl pes dobře živený, nebral žádné léky, pravidelně byl očkován a nebyly s ním ani žádné problémy s výjimkou toho, že občas útočil na jiné psy. To však Černošek také odmítl.

Tragédie se stala předloni v prosinci, v třípokojovém bytě na panelovém sídlišti u babičky napadeného chlapce. Muž v osudnou chvíli zůstal se svým psem a třemi dětmi v obývacím pokoji sám. Jeho přítelkyně, sestra matky napadeného chlapce, se sprchovala a babička byla v kuchyni.

Neštěstí se podle obžaloby stalo ve chvíli, kdy muž vstal z křesla, chtěl si jít zakouřit a dítě zatahalo zvíře za ocas. Pes chlapce napadl, opakovaně ho kousl do lebky, silně trhl a způsobil mu tak masivní zranění hlavy, dítě bezprostředně poté zemřelo na místě.

Roční hoch se v bytě ocitl ve chvíli, kdy se Černošek prý vrátil z venčení. Nechala ho tam na hlídání jeho matka. Jak se neštěstí odehrálo, muž neví. Otočil se prý, až když děti zakřičely. Viděl chlapce, jak leží na zemi, zavolal záchranku a pak odvedl děti do kuchyně.