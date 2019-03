Řidička zapíchla fabii do vchodu domu v Karlových Varech

Policie vyšetřuje čtvrteční nehodu v Karlových varech, při které sedmatřicetiletá řidička vjela v části města Drahovice do vchodu jednoho z domů. Žena podle policie vjela na chodník a s fabií vrazila do vchodu, kde je vstup do domu a obchodu s oblečením. Okolnosti nehody prověřuje policie.