Petr Kozelka, Právo

Osmadvacetiletý Josef Kopriva se měl podle obžaloby pokusit shodit podnikatele ze skály v lomu na okraji Brna. Plán měl přitom přijít od devětatřicetileté podnikatelovy manželky.

„Pojala záměr usmrtit manžela a opatřit si tak majetkový prospěch v řádu desítek milionů korun z dědictví. Následně vymyslela plán k jeho fyzické likvidaci a přemluvila svého milence, aby ho realizoval. Za usmrcení manžela mu slíbila odměnu 50 milionů korun,” uvedl v obžalobě státní zástupce Milan Richter.

PODNIKATEL VISEL ZA RUCE NAD LOMEM

Přestože u soudu už od začátku projednávání defilovala celá řada svědků, soud nakonec ke svědectví předvolal i Kajínka, který se s dvojicí potkával.

„Po propuštění z vězení na mě před naším domem čekali novináři. Dělali jsme rozhovory a oslovil mě i pan Kopriva s tím, že je režisér a že bychom mohli točit videa a být youtubeři. Já jsem se omluvil, protože jsem měl exkluzivní smlouvu s televizí, ale řekli jsme si, že jak mi skončí, mohli bychom něco rozjet,“ prohlásil Kajínek u svědeckého pultíku.

Hlavní líčení v kauze pokusu o vraždu podnikatele (leden 2019)

Že by se snad s dvojicí dělil o nějaké kriminální poznatky na téma, jak provést zločin, či že by se mu někdo svěřil s plánem vraždit, rezolutně odmítl. „Pořád jsem oslovovaný velkým množstvím lidí, takže mám spoustu schůzek a setkání. Ale kdyby mi někdo řekl, že plánují vraždu, to bych si pamatoval. Kopriva byl hochštapler, byla s ním zábava, ale nikdy mi neřekl, že by chystal vraždu, to bych opravdu věděl,“ dodal Kajínek.

Před jednací síní pak v hloučku novinářů přiznal, že jeho svědecká výpověď byla vlastně úplně zbytečná. Proti stíhání své ženy brojil i sám podnikatel, obžaloba je podle něj zcela nesmyslná. „Za svou ženou si stojím, je to nesmysl, mou smrtí by nic nezískala, spíš naopak. Jsme spolu 20 let a chceme spolu zůstat i nadále,“ řekl Právu při zahájení procesu muž, který se svou ženu marně pokoušel dostat z vazby na kauci.

Dvojice obžalovaná z pokusu o vraždu před senátem Krajského soudu v Brně (prosinec 2018)

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Podle podnikatele, který působí mimo jiné v erotickém průmyslu, byl pokus vraždy činem zamilovaného šílence. Obžalovaným hrozí v případě uznání viny až dvacet let vězení.