Zemek šéfuje například prvoligovému klubu 1. FC Slovácko a ovládá několik autobusových dopravců. „Z procesního hlediska došlo k vyloučení obžalovaného Zemka do samostatné věci kvůli jeho zdravotnímu stavu, jak je dokumentován zprávou z nemocnice. Jako státní zástupce k tomu nemůžu říci nic jiného, než že mu přeji zdraví a také to, aby mohl jeho proces zákonně proběhnout. Na projednávání věci se zbylými obžalovanými to ale nemá vliv,“ vysvětlil státní zástupce Radek Mezlík.

Senát krajského soudu v Brně v čele s Petrem Jirsou tak mohl zahájit proces s trojicí zbývajících mužů. Podle obžaloby mají Pavol Hubočan, Jan Hudeček a Martin Malina podíl na tom, že Zemkova solární elektrárna dostala na konci roku 2010 neoprávněně licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), díky níž dosáhla na výhodnější výkupní ceny elektřiny. Způsobená škoda je podle spisu téměř 90 milionů korun.

„Obžalovaní koncem roku 2010 předkládali ERÚ nepravdivé dokumenty o činnosti a bezpečnosti fotovoltaické elektrárny. Mělo se jednat o předávací protokol, doprovodné dopisy a notářský zápis. Obžalovaný Zemek měl být tou osobou, která podepsala a nechala doručit ERÚ předávací protokol dosvědčující kompletnost a bezpečnost elektrárny, tento dokument obžaloba považuje za nepravdivý,“ prohlásil Mezlík.

Hon za výhodnými výkupními cenami a předkládání nepravdivých dokumentů o dokončenosti elektráren už vynesl Zemkovým synům Zdeňkovi mladšímu a Alexandrovi trest šesti let a devíti měsíců v procesu, kde s nimi na lavici obžalovaných seděla i bývalá šéfka ERÚ Alena Vitásková. Ta původně dostala osm a půl roku vězení, odvolací vrchní soud v Olomouci ji ale obžaloby zprostil.

Podle Mezlíka je případ Zemka staršího podobný kauze jeho synů i dalším procesům s majiteli solárních elektráren souzenými za podvodné získání licence. „Skutkově jsou si takové případy opravdu velmi podobné, pouze v aktuálně projednávaném případě byly solární panely na střeše, a ne na poli. Důkazní situace je taktéž obdobná, zhodnotit ji ale bude muset až soud,“ dodal Mezlík

Současně s trestními kauzami soudy řeší justice i žaloby ve veřejném zájmu, které podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten napadl 22 problematických licencí vydaných ERÚ v roce 2010. „V deseti případech už dosáhl soudního zrušení licencí. Odebrání licencí tak představuje úspory státnímu rozpočtu v řádu stovek milionů korun. V devíti případech soudy žalobám nevyhověly, jednu žalobu vzal nejvyšší státní zástupce zpět. Na konečné rozhodnutí stále čekají dva případy,“ zrekapituloval mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.