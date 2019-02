Aleš Fuksa, Právo

Obžalovaným hrozil až dvanáctiletý trest. Odsouzeni byli za loupež a poškození cizí věci, Zezula navíc za těžké ublížení na zdraví, když měl postřelit jednoho ze svědků bránícího v útěku pachatelů.

„Nic jsem neudělal a za tím si stojím. Netuším, jak mohl soudce takto rozhodnout. Odvolám se,“ sdělil po skončení hlavního líčení se slzami v očích Skalický. „Jsem nevinný. Svědci, kteří hovořili pro mou nevinu, byli zpochybněni. Nemám zapotřebí někoho přepadat,“ řekl Zezula.

Miloš Zezula byl podle svých slov v době přepadení v práci.

Oba muže podle senátu usvědčilo několik pachových stop nalezených na místě činu. Ty se shodovaly s oběma obžalovanými.

K loupežnému přepadení klenotnictví v Hradební ulici došlo 8. září 2015. Do obchodu vstoupili pachatelé v motorkářském oblečení a s přilbami i kuklami na hlavách. Z místa pak ujeli na motorce. Ještě předtím však zranili dva muže, kteří se je pokusili zadržet. Jeden z nich utrpěl střelné poranění nohy, druhý měl zraněné oči od střepů z rozbitých dveří prodejny. Ani v jednom případě nešlo o zranění ohrožující život. Podle znaleckých posudků, které dnes u soudu zazněly, však mají muži trvalé následky.

Martin Skalický tvrdí, že v uherskohradišťském zlatnictví nikdy nebyl.

Lupiči se pokusili společnosti, která prodejnu vlastní, způsobit uloupením šperků škodu přes 1,2 miliónu korun. V odnesení věcí z místa činu však mužům zabránili zmiňovaní svědci. Desítky tisíc korun činila škoda na zařízení prodejny.

„Zásadní byly v tomto případu výsledky porovnávání pachových stop odebraných z místa činu a poté obžalovaným. Je nám jasné, že současná judikatura je nyní ostražitá, co do pachových stop. V daném případě je ale situace taková, že tyto pachové stopy lze použít. Nalezené pachové stopy a děj odpovídá i tomu, co nám popsali svědkové,“ sdělil předseda senátu Jiří Dufek v odůvodnění rozsudku. Podle Skalického ale mohly být jeho pachové stopy do klenotnictví přeneseny v rukavicích, které u Zezuly zapomněl.

Obžalovaní Miloš Zezula (vlevo) a Martin Skalický (vpravo) při vyhlášení rozsudku.

Obhájci obou mužů namítají, že nelze odsoudit jejich klienty jen na základě pachových stop. „Jsme jedinou zemí na světě, která toto (pachové stopy) připouští, která o tomto hovoří jako o důkazu. Je to velmi specifická záležitost,“ uvedl Skalického obhájce Narcis Tomášek.

Na základě rozsudku musejí oba muži rovněž zaplatit odškodné majiteli zlatnictví, zraněným mužům a pojišťovně, a to v celkové výši přesahující 850 tisíc korun.