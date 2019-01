Aleš Fuksa, Právo

„Nemáme pochybnosti, že ke skutkům došlo a pachatelem je obžalovaný,“ sdělila v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Iveta Šperlichová.

„Lituji toho. Víc nemám co dodat,“ uvedl v závěrečné řeči obžalovaný.

Podle státního zástupce se dopustil kromě pokusu o vraždu i maření předběžného opatření soudu vykázání z domu, když po brutálním útoku i přes zákaz docházel do bytu, ve kterém jeho manželka žila.

V osudný večer se dvojice sešla kvůli ujasnění rozvodu. Žena kvůli setkání koupila i dva litry vína. V pozdní večer se však po delší diskusi již chtěla uložit ke spánku a odešla do dětského pokoje spát. „Ráno jsem měla jít na ranní směnu,“ vysvětlila. To se však nezamlouvalo jejímu muži, který se dožadoval pokračování hovoru. Když nepomáhal slovní útok, vrátil se do kuchyně pro nůž a vtrhl do pokoje.

Smrti unikla shodou náhod



„'Vstávej, budeme mluvit,' křičel na mne. Měla jsem obavy, že mi ublíží. Vyhrožoval, že mi uřízne hlavu. 'Když nebudeš moje, nebudeš ničí,' řval. Vzal nůž, se kterým krájím cibuli,“ uvedla u soudu žena. Čepel nože byla patnáct centimetrů dlouhá. Po chvíli se žena ve strachu zvedla z postele. Následně ji manžel napadl nožem. „Chtěl jsem ji jen vystrašit. Nechtěl jsem se ji pokusit zabít,“ tvrdil u soudu.

Výsledky jeho řádění však hovoří jinak. Žena podle obžaloby utrpěla několik bodnořezných a řezných ran, do oblasti hrudi a ramen. Následně i na čele a na krku. Podle znalců utrpěla jen shodou náhod lehká zranění, které ji neohrozily na životě. „Pokud by byly rány u hrudníku hlubší, mohlo dojít k průniku do srdce nebo plic, což mohlo vést až ke smrti jedince. Stejně tak při ráně do krku, která mohla rozseknout hlavní tepnu,“ konstatovali znalci. „Nedošlo naštěstí k fatálnímu následku,“ řekla soudkyně.

Obžalovaný u soudu doznal, že manželku řízl asi čtyřikrát. „Ruplo mi v hlavě. Byl jsem opilý. Ani náhodou jsem ji nechtěl zabít,“ řekl. S mužem se žena chtěla rozvést, protože již přes dva roky nepracoval a ona nedokázala sama živit sebe i jeho. Případ soud uzavřel během jediného dne. Rozsudek však nenabyl právní moci. Obžalovaný se proti němu odvolal.