Reportáž o podvodech se závadným hovězím masem otřásla Polskem, z něhož se masné produkty vyvážejí také do Česka. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) chce proto od Polska informace. V pondělí se kvůli tomu v Bruselu obrátil na... Celý článek Vozili závadné maso z Polska i do ČR? Toman to zjistí»