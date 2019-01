kub, Novinky

Elischerem se jeho nadřízení zabývali z vlastního podnětu 11. ledna, o jeho účinkování v televizi měli informace z médií. Na případ a nynější výtku upozornil server iDnes.cz. Sváček Novinkám potvrdil udělení výtky, což je nejmírnější forma postihu soudce. Důvodem byl hlavně fakt, že Elischer uznal chybu. Účinkoval v pořadu vysílaném loni v prosinci.

„Vzhledem k velmi vstřícnému postoji pana soudce, který uznal, že to nebylo správné, že o tom měl víc popřemýšlet a že se takovéto činnosti do budoucna vyvaruje, tak po tomto vyjádření předseda VS Jaroslav Bureš rozhodl, že to vyřeší mírnější formou postihu a nebude dávat návrh na kárné řízení, kde by byla přísnější sankce,“ upřesnil Sváček. V případě řízení by Elischerovi hrozila například důtka i odvolání z funkce.

Elischer v pořadu ztvárnil roli padesátiletého podnikatele, který se nechal na dovolené v cizině píchnout husím brkem do prstu. Měla to být součást očistného rituálu, který prováděl šaman. Muž si ale i s manželkou místo vnitřního klidu přivezl vir HIV. V pořadu vystupovala také jeho „rodina”, tu ovšem ztvárnili najatí herci.

Museli jsme vyřešit otázku, zda jsou Nebezpečné vztahy pořad publicistický a umělecký, a dospěli jsme k názoru, že nikoliv. Jan Sváček, místopředseda pražského vrchního soudu

Zákon soudcům nařizuje, že se nesmí živit jinak než soudcovskou činností, zároveň ale paragraf uvádí čtyři výjimky: činnost pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou. „Kolega Elischer říkal, že je to činnost umělecká. My jsme ale dospěli k názoru, že tato forma pořadu na TV Barrandov není uměleckou činností, navíc k těm čtyřem výjimkám je ještě dovětek, že to může dělat za předpokladu, že touto činností nenarušuje důstojnost soudcovské funkce,“ zdůraznil Novinkám Sváček.

Místopředseda VS uvedl jako příklad hraní na housle. „Soudce může vystoupit v nějaké koncertní síni, ale nebude hrát na Karlově mostě s kloboukem a vybírat peníze, protože to by právě snižovalo důvěryhodnost jeho funkce,“ nastínil Sváček.

Prověrka spisů dopadla v pořádku



Pro vedení VS se jednalo o precedentní případ, dosud nic podobného neřešilo. Sváček v odůvodnění rozhodnutí narážel hlavně na charakter pořadu a na to, koho tam Elischer hrál. „Je to všechno dohromady. Bylo to pro nás nové a museli jsme vyřešit otázku, zda jsou Nebezpečné vztahy pořad publicistický a umělecký, a dospěli jsme k názoru, že nikoliv. A kdyby náhodou měl někdo tendenci uvažovat o tom, že ano, tak je to stejně v rozporu s povinností soudce vystupovat věrohodně a důvěryhodně,” upřesnil Sváček.

Soudci by podle něj měli být obecně v tomto ohledu zdrženlivější. „Jsou na ně i v osobním životě kladeny vyšší nároky než na ostatní populaci,“ dodal Sváček.

Soudce Elischer vešel do povědomí loni na jaře, kdy ho policie zadržela s dalšími lidmi a soud následně poslal do vazby kvůli obvinění z ovlivňování odvolacích řízení za úplatu v drogových kauzách, které rozhodoval. Elischer obvinění odmítá, podle něj policie žádné peníze nenašla a ani nemohla, protože nikdy žádný úplatek nevzal. Policie případ stále vyšetřuje. Prověrka spisů, které měl Elischer na stole, nařízená vedením VS, žádná pochybení neukázala. [celá zpráva]