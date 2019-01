Matěj Říha, Právo

Sitta je klíčovým svědkem v nejznámější části kauzy údajného tunelování dopravního podniku. V roce 2011 upozornil na poradenskou smlouvu se společností Cokeville Assets, která sídlí na Panenských ostrovech. Přes tuto firmu údajně putovaly provize z výroby jízdenek k Ivu Rittigovi. Konkrétně prý 17 haléřů z každé prodané jízdenky.

Podle Sitty se první faktura z této smlouvy v papírně objevila až na jaře 2009, tedy rok a půl od uzavření smlouvy na tisk jízdenek. Datovaná přitom byla ještě dříve, než začal kontrakt platit. Proto prý společně s otcem chtěl, aby kontrakt prověřila policie.

„Tento týden to je přesně deset let, kdy jsem protikorupční policii předal první listinné důkazy,“ řekl soudu Sitta, který nadále zůstal zaměstnaný v papírně a pro policii shromažďoval důležité dokumenty. „Dva roky jsem čekal na nějakou akcii policie, nechtěl jsem, aby někdo prozradil moji identitu,“ popsal Sitta.

Podnikatel Ivo Rittig

FOTO: Petr Horník, Právo

Cestu k zakázce v dopravním podniku podle Sitty připravil někdejší finanční ředitel papírny Jan Janků, který také smlouvu uzavřel. Předtím prý byl DPP místem, kam se firmě nedařilo dostat, i když o to stála. Cílem kontraktu podle Sitty bylo tvořit se Státní tiskárnou cenin jízdenky, jejichž výroba by stála co nejmíň peněz, a přitom by měly dostatečné zabezpečení proti padělání.

Problém podle Sitty bylo třeba to, že ještě nebyly doladěné jízdenky po technické stránce, i přesto se tlačilo na to, aby byla dohoda uzavřena. „Věděli jsme, že budeme prodávat výrobek, ale nevěděli jsme, kolik to bude stát,“ podotkl Sitta.

Jeho otec a zakladatel tiskárny Vladimír Sitta starší se nakonec rozhodl smlouvu ukončit. To se stalo v prosinci 2011, v poslední den, kdy byl ve funkci obžalovaný exředitel DPP Martin Dvořák.

Vladimír Sitta starší (vpravo) na archivním snímku z roku 2015.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Sittovi byli po upozornění na zmíněnou kauzu obviněni z tunelování Neographu. Obžaloby byli pravomocně zproštěni. V případě Sitty juniora je ve hře ještě dovolání, které podalo státní zastupitelství k Nejvyššímu soudu.

V kauze dopravního podniku je obžalováno 17 lidí, včetně Rittiga, jeho právníků, Dvořáka nebo Janků. Obžaloba se týká tří různých zakázek DPP z roku 2008, v té nejznámější jde právě o tisk jízdenek papírnou Neograph.

Podle žalobce přišel podnik v souvislosti s trestnou činností nejméně o 457,5 milionu korun, přičemž peníze částečně skončily u Rittiga i u Dvořáka. Obžalovaní vinu odmítají.