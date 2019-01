Novinky, Právo

„Musela jsem zavolat sanitku. Oni tam všichni koukali a nikdo sanitku nevolal. To mě hrozně deprimovalo, jak může někdo koukat na hořícího člověka a nevolat sanitku,” popsala situaci svědkyně.

„Nevím, proč to udělal. Bohužel stalo se to. Ještě u toho byli asi čtyři lidi, ale ti nějak utekli. Já jsem to viděla zdálky a pak jsem přiběhla a říkala: Pane bože, ten člověk opravdu hoří,“ dodala mladá žena, která společně s ostatními podle svých slov muže hasila.

Video

Živě: Václavské náměstí. Zdroj: Novinky.cz

Svědek: Lidé si to točili na mobil



„Šel jsem zrovna po Václavském náměstí a najednou jsem viděl, že ze všech postranních ulic najíždějí policejní auta a sanitky,“ popsal Právu Tomáš M., který poblíž Václavského náměstí pracuje.

„Viděl jsem, že hned pod pomníkem sv. Václava leží na zemi muž, ze kterého se kouří. Nejdříve jsem myslel, že je popálený kyselinou. Ležel na zemi a hýbal rukama. Pak se k němu už dostali záchranáři,“ řekl Tomáš.

Na Václavském náměstí se pokusil upálit muž.

FOTO: Petr Janiš, Právo

„Jeho zranění mi přišla spíš povrchová, měl jsem dojem, že ho brzy uhasili. Lidé kolem na to koukali, nějaké holky si to celé točily na mobil. To mi přišlo odporné, mrazilo mě z toho,“ dodal očitý svědek.

Muž se zapálil v horní části Václavského náměstí krátce po 15. hodině. Podle policie se nejdříve polil hořlavinou a vzápětí zapálil. Kolemjdoucí ho uhasili, má popáleniny na 30 procentech těla a záchranáři ho přepravili v umělém spánku do vinohradské nemocnice.