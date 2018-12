ČTK

Na Štědrý den letos nepřežil dopravní nehodu jeden člověk, tři smrtelné nehody se staly na Boží hod vánoční, dva lidé zemřeli v sobotu 22. prosince. Na středeční svátek svatého Štěpána policisté zatím evidují jednu tragickou kolizi, kdy nedaleko Teplic osmadvacetiletý řidič vyjel ze silnice a narazil do stromu. Svým zraněním na místě podlehl.[celá zpráva]

Bilance se ještě může zhoršit večer, kdy dospělým končí volno a mnozí lidé se budou vracet od svých příbuzných domů.

Den před Štědrým dnem zemřeli dva lidé při nehodě převozové sanitky a osobního auta u obce Nové Heřminovy na Bruntálsku. Řidič osobního vozu při průjezdu zatáčkou vjel do protisměru, kde se čelně střetl se sanitním vozem. Dvacetiletý řidič vozu značky Opel a jeho o dva roky mladší spolujezdec podlehli těžkým zraněním na místě, dalšího spolujezdce museli hasiči a záchranáři resuscitovat. Zranění utrpěl také řidič sanitky a dva lidé, které převážel. [celá zpráva]

Další tragická nehoda se v neděli stala mezi Radiměří a Hradcem nad Svitavou na Svitavsku, kde zemřela čtyřicetiletá řidička. V pravotočivé zatáčce vyjela mimo vozovku a s vozem narazila do stromu. U Semil tento den zemřel i 89letý řidič, který s osobním vozem vyjel mimo silnici a narazil do betonové propusti. V noci na 24. prosince srazilo osobní auto v Brně sedmačtyřicetiletého muže, který zemřel při převozu do nemocnice.

Na Štědrý den přišla o život šedesátiletá řidička, která v Hamru na Jezeře na Českolipsku vyjela ze silnice, s autem se převrátila a zůstala pod ním zaklíněna.

V letech 2009 až 2017 zemřelo při vánočních a novoročních svátcích celkem 44 lidí, z toho pět loni, informovalo nedávno Centrum dopravního výzkumu. Nejvíce nehod se ve sledovaných svátečních dnech stalo na Silvestra, nejvíce obětí na životech si vyžádal Nový rok, nejvíce těžce i lehce zraněných pak druhý svátek vánoční, tedy 26. prosinec.