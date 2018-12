Miroslav Homola, Právo

Jako dokonalá vražda měl podle obžaloby vypadat čin, který se odehrál loni 4. listopadu v severní okrajové části Brna zvané Hády. Obžalovaný Josef Kopriva (28) tam podle vyšetřovatelů vylákal pod záminkou obchodu známého brněnského podnikatele.

Vraždu si u svého milence Koprivy podle spisu objednala manželka podnikatele (38).

Obžaloba tvrdí, že žena mohla po manželovi dosáhnout na dědictví z půlmiliardového majetku a Koprivovi slíbila za likvidaci manžela 50 milionů. K vraždě nakonec nedošlo pouze shodou okolností.

Kopriva údajně vylákal podnikatele do lomu, jehož kolmé stěny jsou místy i 20 metrů vysoké. Záminkou podle spisu byla koupě podnikatelovy zlínské restaurace. Kopriva zároveň však vystupoval i se smyšlenkou, že je dědicem pozemků nad lomem Hády, a proto požádal svou oběť, zda by mu neporadila s prodejem nebo investicemi.

V Hádech se skutečně sešli kolem 16. hodiny, zhruba po 40 minutách Kopriva podle obžaloby na hraně lomu na oběť zaútočil. Sedmdesátiletého muže prý shodil do hlubiny, muž se ale se štěstím zachytil na skalním výstupku. Útočníka pak podle obžaloby vyrušil náhodný svědek, přičemž se Kopriva vylekal a z lomu, kam přijel taxíkem, utekl a odjel tramvají zpět do Brna.

Jen díky včasné pomoci svědků, kteří se muže snažili přidržovat nad srázem, ale i přivolaných policistů se podařilo muže držícího se nad propastí zachránit.

„Strčil jsem do něj a on padl asi metr pode mne, kde se zachytil. Nestrčil jsem však do něj žádnou velkou silou,“ vypovídal Kopriva, který je obžalovaný z pokusu o vraždu.

Ve svém téměř tříhodinovém monologu, kdy především popisoval okolnosti seznámení s podnikatelovou manželkou, magistrou psychologie, o které prý neměl zpočátku ani tušení, že je vdaná, se 28letý youtuber a příležitostný komentátor snažil soud přesvědčit, jak byl svou milenkou manipulovaný. Zároveň přiznal, že do ní byl po celou dobu zamilovaný.

Policie o případu loni informovala na mimořádné tiskové konferenci.

Čin údajně provedl pod vlivem jakýchsi prášků a kapek, které mu žena dala před odjezdem na schůzku v lomu. Když se mu muže nepodařilo shodit, ještě mu prý do obličeje házel písek či kamení, což také u soudu přiznal. „Nevím, proč jsem to udělal, nedokážu to vysvětlit,“ hájil se Kopriva. Svobodnému, již dříve trestanému muži nyní hrozí stejně jako jeho milence až 20 let vězení.

„Pojala záměr usmrtit manžela, a opatřit si tak majetkový prospěch v řádu desítek milionů korun z dědictví. Následně vymyslela plán k jeho fyzické likvidaci a přemluvila svého milence, aby ho realizoval. Za usmrcení manžela mu slíbila odměnu 50 milionů korun,” uvedl v obžalobě státní zástupce Milan Richter.

Žena účast na přípravě vraždy odmítá



Proti stíhání své ženy se nicméně postavil sám podnikatel, obžaloba je podle něj zcela nesmyslná. „Za svou ženou si stojím, je to nesmysl, mou smrtí by nic nezískala, spíš naopak. Jsme spolu 20 let a chceme spolu zůstat i nadále,“ řekl Právu muž, který se svou ženu marně pokoušel dostat z vazby na kauci.

Podle podnikatele, který působí mimo jiné v erotickém průmyslu, byl pokus vraždy činem zamilovaného šílence. „Ano, věděl jsem, že má s mojí ženou poměr, ovšem to jsou věci, které se stávají, staly se i nám oběma, a my jsme takové záležitosti brali spíše jako zpestření či okořenění našeho vztahu,“ uvedl podnikatel s tím, že nechápe, proč je jeho žena stále ve vazbě. Sama žena účast na pokusu vraždy popírá.