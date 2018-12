jap, Novinky

K nehodě došlo na konečné tramvají v Praze - Řepích. Muž skončil ze zatím neznámých příčin zaklíněný pod tramvají u tramvajového ostrůvku. "Hasiči pomocí zvedacích vaků muže vyprostili a předali do péče přivolaným záchranářům," uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Ještě před příjezdem hasičů se muži snažili pomoci policisté.

"Na místě zasahovala záchranářská i lékařská posádka, a to společně s inspektorem provozu. Záchranáři si do své péče převzali čtyřiapadesátiletého muže, který utrpěl otevřenou zlomeninu nohy. Záchranáři ho ošetřili, podali mu potřebné léky a muže se středně těžkým zraněním převezli do motolské nemocnice," řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Kvůli nehodě byl v Makovského ulici asi na půl hodiny přerušen provoz tramvají.

"Nehodou se momentálně zabývají policisté z oddělení dopravních nehod," sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.