Petr Kozelka, Právo

Šimorka má za sebou už bohatou zločineckou minulost, o které svědčí i 25 záznamů v jeho trestním rejstříku. Bez uzardění přesto tvrdil, že nic nespáchal a že vlastně ani neví, jak se do přízemního bytu dostal.

„Živí se sběrem odpadu, vchází do domů a dvorních traktů, kde hledá věci do sběru. I v tomto případě hledal jen staré železo, a pokud vešel do bytu, tak nevěděl, kde se nachází. Jediným svědkem je onen poškozený, který říká, že ho viděl v bytě a jak drží batoh. Žádné jiné stopy ale nejsou, měl by být zproštěn obžaloby,“ konstatovala mužova advokátka.

„Ten poškozený mě nemohl ani vidět, bylo to za rohem. Já jsem na batoh ani nic dalšího nesahal, nic jsem neměl v ruce. Když zavolal policii, tak jsem tam ještě s ním čekal a do příjezdu policistů jsem mu ještě pomáhal se stěhováním,“ hájil se Šimorka.

Spáchal jinou krádež



„Byl poškozeným zadržen přímo na místě činu s jeho batohem na zádech. Taková obhajoba u pětadvacetkrát trestaného recidivisty je neuvěřitelná,“ oponovala státní zástupkyně. Muž byl navíc před několika týdny odsouzen ještě za jinou krádež.

Senát v čele s Markétou Jirsovou skutečně obhajobě neuvěřil. „Poškozený obžalovaného viděl v bytě s batohem s věcmi za šest tisíc. Zadržel ho a přivolal policii. Je pravda, že mu pak obžalovaný pomáhal stěhovat, což je úsměvná záležitost, ale to nemůže nic změnit na faktu, že se jednání dopustil. Nevidíme žádnou polehčující okolnost, jednání popírá ani nelituje. Jiný trest než vězení nebylo možno uložit,“ konstatovala soudkyně Jirsová.