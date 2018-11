Michael Polák, Právo

Havel, který sám žil jako bezdomovec, loni na konci roku ubodal 39letou ženu bez domova, o několik dní později pak cihlou ubil k smrti 52letého bezdomovce. Státní zástupkyně mu navrhovala 23 let, soud byl ale přísnější.

„Brutalita obou činů nám připadá závažná až dechberoucí,“ zdůvodnila vysoký trest soudkyně Eva Drahotová. „Obžalovaný byl ohrožen výjimečným trestem v rozsahu od 20 do 30 let, popřípadě až doživotním trestem. Podmínky pro uložení doživotí podle nás splněny nebyly a jedinou polehčující okolností, díky níž jsme šli pod hranici 30 let, je pouze doznání obžalovaného,“ dodala soudkyně.

Havel před vynesením rozsudku velmi krátce a dost nejistě promluvil. „Je mi líto, že jsem připravil o život dva lidi. A chci říct, že všechno zaplatím,“ uvedl.

Soudkyně ve svém verdiktu upozornila také na to, že i bez Havlova doznání by jeho vina byla jednoznačně prokázána. „V obou případech proti němu svědčí celá řada důkazů. Také nebyl nikdo jiný, kdo by se toho mohl dopustit a obžalovaný se navíc kamarádům chlubil tím, co provedl, a nabízel jim, že jim ukáže mrtvolu,“ konstatovala Drahotová.

Po odpykání trestu do detence



Soud také neuznal možnost, že by roky strávené ve vězení dokázaly Havla napravit. Proto mu uložil i zabezpečovací detenci, kam by měl být umístěn po odpykání trestu. „Podle vyjádření znalců má poruchu osobnosti,“ zdůvodnila soudkyně.

Rozsudek není pravomocný, Havel se proti němu na místě odvolal. Jeho obhájkyně už předtím ve své závěrečné řeči uvedla, že pro uložení detence nevidí důvod.

První oběť, devětatřicetiletou ženu, Havel podle soudu zavraždil loni v noci na 18. listopadu u stanu pod kopcem Špičák, kde přespávala. Zasadil jí dvě rány do hrudníku nožem o délce 32 centimetrů, zasáhl srdce i plíce. Na policii uvedl, že se na ženu zlobil, protože ho předtím vyhodila ze stanu a nadávala mu. „Když mě někdo naštve, tak nevím, co dělám,“ uvedl. Tělo ženy pak odtáhl za kotníky a hodil do jámy.

Druhá vražda se stala 1. prosince v opuštěném areálu někdejšího městského nádraží v České Lípě. Tady Havel podle soudu cihlami ubil 52letého muže. „Původně jsem se chtěl pomstít za kamaráda jinému muži. Ten tam ale nebyl, tak to odskákal Karel,“ řekl Havel policistům.