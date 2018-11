Petr Marek, Právo

Rozhodl o tom v pátek senát olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě, když muže odsoudil za týrání osoby žijící ve společném obydlí, týrání svěřené osoby a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Rozsudek není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Obžalovaný si ho ani nevyslechl. Požádal soud, aby jednal bez jeho přítomnosti, a ten mu vyhověl.

Muž, který jakoukoliv vinu popřel, podle obžaloby starší partnerku psychicky i fyzicky týral od roku 2007 do roku 2014. Jejich dvě malé nezletilé děti pak týral šest let. Hrozilo mu až 12 let za mřížemi.

Chtěl si prý jen zjednat pořádek v rodině



„Obžaloba je postavena především na výpovědi poškozené. Obhajoba tuto sice označila za nevěrohodnou, ale další důkazy ji podporují. Vina obžalovaného tak byla jednoznačně prokázána,“ zdůraznil předseda senátu olomouckého krajského soudu Martin Lýsek.

Jednání obžalovaného však nebylo podle soudu naplněno v přímém úmyslu vzhledem k následkům, jak tvrdila obžaloba. „Nebylo jeho cílem zdeptat partnerku a jeho děti. Měl pocit, že vše dělá proto, aby v rodině byl pořádek. To ho samozřejmě neomlouvá, ale museli jsme to zohlednit ve výši trestu, který je na samotné dolní hranici zákonné sazby,“ vysvětlil soudce.

„Vyhrožoval, že mi vypíchne oči”



Poškozená podle soudu léta žila pod stálým tlakem, co obžalovaný v tom či onom okamžiku udělá.

„Byla to hrůza. Říkal, že musím za vše trpět a že děti musí trpět za svou matku. Neustále nás za něco trestal. Fyzicky mě napadal, mlátil mě pěstmi do zad, hlavy, kopal mě do nohou, zesměšňoval před dětmi, vyhrožoval umístěním do psychiatrické léčebny a také, že mě zastřelí. Dokonce mi ukázal i náboje. Děti mlátil po zadku, až se počůraly. Pálil jim také hračky, zamykal je samotné v domě,“ vypověděla k divokému soužití s bývalým partnerem už dříve u krajského soudu týraná žena.

Muž ji prý také odstřihl od rodiny, kamarádů, přátel. A rovněž je fyzicky napadal. Také jí znemožňoval chodit do zaměstnání a zastrašoval její spolupracovníky. Poničil jí i auto, demoloval zařízení bytů, v nichž spolu bydleli, pálil jí oblečení a další věci.

Skutečnost, proč svoji svízelnou situaci začala řešit až po sedmi letech, zdůvodnila strachem. „Neskutečně jsem se ho bála. Proto jsem nevyhledávala ani lékaře. Stejně by to v podstatě nešlo. Byl mně i dětem neustále v patách, ze stejného důvodu jsem proti němu nikdy nevypovídala. Vyhrožoval totiž, že mi vypíchne oči či uřeže nohu pod kolenem,“ řekla také žena, která se nakonec odstěhovala do azylového domu.