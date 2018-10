Petr Kozelka, Právo

K činu podle obžaloby došlo loni na začátku června. „V úmyslu způsobit těžké ublížení na zdraví své sestře a jejím dvěma dětem obžalovaný ucpal kouřovod vedoucí z plynového kotle. Kotel pak začal hlásit chybu, bez správného odvětrávání šel oxid uhelnatý do bytu. Poškození byli malátní, unavení, točila se jim hlava. Při působení oxidu uhelnatého mohlo dojít k poškození mozku a srdce, děti přitom reagují na spaliny dříve a citlivěji,“ konstatovala státní zástupkyně.

Obžalovaný u soudu přiznal vyhrocené vztahy v rodině, ovšem rezolutně odmítl, že by snad měl v ucpání komínu prsty. Se sestrou se pohádal kvůli tomu, že v garáži rozložila stůl na stolní tenis a on se nemohl dostat ke své motorce. „Hystericky na mě křičela, že je to její dům a její garáž, potom mi vystěhovala všechny věci ven. Na půdě jsem pak sice byl, ale jen proto, abych si našel nějaké věci, není pravda, že bych ten komín ucpal. Ani nevím, který komín je k jejímu kotli,“ hájil se muž.

Když našli igelity v komíně, ptali se mě, jestli mi chce někdo ublížit. Doporučili mi, abych zavolala policii. poškozená

V bytě kromě ženy žila i její třináctiletá dcera a osmiletý syn. „Opraváři našli nějaké igelity v komíně, myslím, že je tam nacpal strejda. Nikdo jiný na půdě totiž nebyl,“ vypovědělo děvče. „Měli jsme porouchaný kotel a mě se točila hlava a bolela mě. Jednou taky z kotle vyšlehnul plamen,“ dodal chlapec.

Rozřezal stůl



Den, kdy měl muž ucpat komín, v domě zasahovala i hlídka městské policie. Zavolala ji sestra, která se podle svých slov bála o život svůj i dětí. „Bratr běhal po domě a rozbíjel mé i jeho věci. Dupal na půdě, bouchal v přízemí, rozřezal stůl na stolní tenis,“ popsala žena. Druhý den po incidentu prý začal její kotel hlásit chyby. „Během týdne jsme začali mít zdravotní komplikace, když jsme byli v koupelně. Točila se nám hlava a bylo nám špatně,“ vypověděla.

Opraváři podle její výpovědi na kotli nenašli nic špatného, zdroj potíží pak objevili až kominíci. „Když našli igelity v komíně, ptali se mě, jestli mi chce někdo ublížit. Doporučili mi, abych zavolala policii, že jsme mohli zemřít. Podle nich do bytu unikaly zplodiny, mohli jsme usnout a už se neprobudit,“ dodala žena.

Senát v čele s Alešem Novotným by mohl vynést verdikt po výslechu dalších svědků a znalců.