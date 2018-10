Pavel Karban, Právo

Verdikt se nelíbil Leškové ani příbuzným a známým zavražděného.

„To je málo! Teď si trháš vlasy! Budeš tam umírat! Brácha taky umřel,“ křičeli na obžalovanou přímo v soudní síni, zatímco ona za ohrádkou začala řvát a se slovy „Se nevrátím z kriminálu” se sesunula k zemi. Přitom se neustále otáčela na svého otce, který seděl přímo za ní.

Lešková odmítla vyslechnout odůvodnění rozsudku, podle něhož má navíc partnerce mrtvého a jeho dvěma dětem zaplatit dohromady 900 tisíc korun. Byla naštvaná i na svou obhájkyni a při odchodu ze soudní síně na ni plivla a na otce křikla: „Tato, hoď jí tisícovku!“

Ani mě to nepřekvapilo, řekla obhájkyně k incidentu. Zdroj: Právo

„Bylo to tam, ale vzhledem asi k jejímu momentálnímu rozrušení, a to, jak se někdy chová, mě to ani nepřekvapilo. Musím to tak brát, je to moje práce a někdy se stávají i takové věci,“ okomentovala poplivání od vlastního klienta obhájkyně Jarmila Lipnická Pešlová.

Soudce vyklidil síň



Protože se do sebe slovně pustili příbuzní obžalované s přáteli a příbuznými zavražděného, nechal je soudce Mucha vyvést ze soudní síně. I před ní ale ještě určitou dobu na sebe pořvávali a vzájemně si vyhrožovali a nadávali.

Svým způsobem chápu, že paní obžalovaná dostala poměrně přísný trest, takže zřejmě panovaly emoce. státní zástupce

K vraždě došlo letos 24. března okolo 21. hodiny v Olešní ulici v Ostravě-Muglinově. Vše ale odstartovalo už 21. března v restauraci U dubu, kde měli Leškovou a jejího otce napadnout dva muži, jedním z nich byla pozdější oběť vraždy. Obžalovaná si chtěla spor vyříkat, a tak se o tři dny později vyzbrojila kuchyňským nožem a opilá vyrazila do bytu daného muže.

„Vraždu neplánovala, mohla poškozeného bodnout kdykoli, ale došlo k tomu až tehdy, když tam přišel její otec a snažil se jí od bytu poškozeného odvést,“ řekl soudce Mucha. To, že si nůž žena přinesla, dokazovala poškozená bunda a sukně, které byly od nože, jak ho schovávala, poškozené.

Lešková bodla soka jednou do hrudi. Trefila se dva centimetry pod prsní bradavku a přeťala mu srdečnici a žebro. Muž na místě vykrvácel. „Bodný kanál byl hluboký 14 centimetrů,“ sdělil soudce s tím, že obžalovaná vypovídala o osudném večeru čtyřikrát a pokaždé jinak.

Obžalovaná slavila narozeniny



Při rozhodnutí vycházel soud z výpovědi znalců a jedné, jak Mucha poznamenal, neutrální svědkyně. Lešková se ale bránila tím, že by v den narozenin svého syna nikoho nechtěla zabít.

Obhájkyně Lipnická Pešlová navrhovala, aby její klientku odsoudili ne za vraždu, ale za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, kdy by dostala méně než 12 let.

Odsouzená žena plive na svou obhájkyni.

FOTO: Pavel Karban, Právo

To ale soud odmítl a odsoudil obžalovanou za vraždu, jak navrhl státní zástupce David Bartoš. „V obžalobě jsem její jednání popsal jako jednání s rozmyslem. Na druhou stranu akceptuji odůvodnění soudu, připadá mi poměrně logické,“ přiznal Bartoš, který si stejně jako zmocněnec pozůstalých ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Rozsudek proto není pravomocný.

Extempore u soudu ze strany Leškové i dalších přihlížejících Bartoše zaskočilo. „Svým způsobem chápu, že paní obžalovaná dostala poměrně přísný trest, takže zřejmě panovaly emoce, ale často se s takovým chováním nesetkávám,“ podotkl.

Lešková se proti výši trestu zřejmě odvolá. Její obhájkyně po skončení hlavního líčení totiž uvedla, že ještě před vynesením rozsudku souhlasila klientka maximálně s deseti lety. „Takže je mi jasné, že zřejmě půjde do odvolání,“ uzavřela.