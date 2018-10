Petr Kozelka, Právo

Žena byla zavražděna v noci na první svátek vánoční. Státní zastupitelství je přesvědčeno, že za její smrt nese vinu právě Baláž. „Po předchozí rozepři napadl ženu nejméně osmi údery tupým předmětem. Po několika dnech tělo naložil do svého vozu a na 192. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov tělo skulil z náspu,“ prohlásil státní zástupce.

Když dostala tou cihlou, spadla na postel, já jsem se lekl a přikryl jsem ji polštářem. obžalovaný

Hlava oběti byla doslova rozmlácená, masivní zranění včetně zlomeniny lebky a krvácení do mozku nemohla oběť přežít.

Baláže dopadli policisté několik dnů po činu a muž se tehdy přiznal. „Měli jsme knedlíčkovou polívku, řízky, salát. Jedli, pili a souložili jsme, asi třikrát dokola jsme to protočili, pak jsem už nemohl. Ona potom po mně začala chtít 100 tisíc korun s tím, že když jí je nedám, tak mě udá za znásilnění. Pak se do mě pustila pěstičkama a já jsem po ní hodil cihlu. Prostě to slízla,“ řekl kriminalistům Baláž.

U soudu mluvil jinak



„Když dostala tou cihlou, spadla na postel, já jsem se lekl a přikryl jsem ji polštářem. Něco ještě říkala, já jsem si šel na balkón zakouřit a za 15 minut bylo po všem. Cihlu jsem vyhodil někde v Brně, tělo bylo v bytě ještě tři dny. Pak jsem ji naložil do auta, jezdil jsem okolo Brna, vyhazoval její věci a nakonec jsem vyhodil i ji,“ dodal.

U soudu ale muž otočil a začal tvrdit, ze jej k přiznání donutili psychickým nátlakem policisté. „Asi pět lidí na mě mluvilo, abych se přiznal, že lež má krátké nohy. Tak jsem začal vyprávět,“ uchechtl se před soudem desetkrát trestaný Baláž.

Začátek celého příběhu byl prý stejný, ale pak se na scéně objevili další lidé. „Dostal jsem něco do kafe a skončil jsem v koupelně. Vytáhli mě dva muži, paní už byla zabalená do mého ložního prádla převázaného mým provazem. Pod pohrůžkou jsem jim ji pomohl naložit do auta, pak jsme ji vyložili někde na dálnici. Měl jsem to nahlásit policii, ale prostě jsem zazmatkoval. A taky jsem měl něco v tom kafi. Určitě jsem ji nezabil,“ tvrdil rezolutně před soudem.

Jak to s vraždou bylo, rozhodne senát v čele s Michalem Zámečníkem po výslechu dalších svědků a znalců.