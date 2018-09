Muž kopl chodce v Praze do hlavy. Zlomil mu čelist a způsobil krvácení do mozku

Brutální napadení objasnili tento týden pražští kriminalisté. Čtyřiadvacetiletý muž podle nich na Žižkově kopl kolemjdoucího do hlavy takovou silou, že muž skončil v umělém spánku a s krvácením do mozku. Na svědomí má podle policie také předchozí napadení skateboardisty. Obviněný byl v pátek vzat do vazby.