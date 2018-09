den, Právo

Jedná se o 12 mužů a jednu ženu ve věku od 20 do 39 let. Ve dvou případech padlo i obvinění z násilí proti úřední osobě. V krajním případě tak hrozí dvěma obviněným vězení až na šest let.

„Poškozovali zařízení ostravského stadiónu, házeli části sedaček a pyrotechniku po stadiónu, ale i do míst, kde stáli pracovníci bezpečnostní agentury. Pořádek v místě obnovila speciální pořádková jednotka. Již v průběhu utkání jsme na osobní svobodě omezili několik osob,“ připomněla ostravská policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Jde o utkání z letošního 28. dubna. Na stadiónu bylo tehdy poničeno téměř 180 sedadel, škoda přesáhla 200 tisíc korun. Mluvčí dodala, že policisté v rámci prověřování shromáždili důkazy ke konkrétním podezřelým.

Roztlačený kontejner



„Analýzami velkého množství zajištěných obrazových záznamů se zabývali kriminalisté specializující se na objasňování okolností diváckého násilí. Již při komentáři předmětného utkání jsme avizovali předpoklad navýšení počtu obviněných,” sdělila Pokorná.

Nejvyšší trest tak nyní hrozí osmatřicetiletému muži, který roztlačil kontejner a vrhl jej na policisty speciální pořádkové jednotky. Po útoku na policisty se pak muž dal na útěk, byl však zadržen. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu přesahující dvě promile alkoholu v krvi.

Fotbalové utkání mezi Baníkem a Spartou se v Ostravě koná i v pondělí, očekává se až 15 tisíc diváků.

„Také dnes realizujeme bezpečnostní opatření v souvislosti s fotbalovým utkáním, zápas hodnotíme jako rizikový. V rámci bezpečnostních opatření budou nasazeni policisté pořádkové i dopravní policie, služby kriminální policie a vyšetřování, stejně jako specialisté antikonfliktního týmu či policisté speciální pořádkové jednotky. Spolupracujeme také s Městskou policií Ostrava,“ upozornila v pondělí dopoledne Pokorná.