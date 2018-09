miv, Právo

Nehoda se stala o velikonoční neděli 16. dubna minulého roku, kdy Baránkem řízená Škoda Octavia ve vysoké rychlosti vyletěla ze silnice, zdemolovala sloup veřejného osvětlení plot a rozvody elektřiny a plynu.

Neovladatelné auto srazilo a odmrštilo 57letou chodkyni, která na místě zemřela. Lidé v autě, kde spolucestující na zadních sedadlech seděli dokonce v dětských autosedačkách, byli zranění.

Muž před soudem nevypovídal, odvolal se na policejní protokol. Do něj sdělil, že před jízdou vypil tři piva a pohárek tvrdého alkoholu, auto prý chtěl nechat před hospodou a odjet taxíkem. Pak mu prý telefonovala matka, že je synovi hodně špatně a on se rozhodl jet autem. Opilý si nepřipadal, do auta ale ještě naložil známé, aby je odvezl do jiné hospody.

Tragickou nehodu na velikonoční neděli nepřežila chodkyně. Radek Baránek se ve čtvrtek zodpovídal z tragické nehody

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Podle svých slov spěchal k dítěti, a proto jel v obcí rychlostí 70 až 80 kilometrů v hodině. Pak najednou zjistil, že má v cestě ostrůvek uprostřed vozovky. Tomu se vyhnul, ale narazil do sloupu veřejného osvětlení a následovaly další nárazy.

Obhájce Petr Houžvička před soudem argumentoval, že není žádný důkaz o tom, že obžalovaný ženu skutečně srazil. Mohl ji prý zabít někdo jiný, na stejném místě se podle něj mohla krátce před tím odehrát jiná nehoda. Zpochybnil i množství alkoholu v krvi - podle znalce měl řidič v době usednutí za volant 1,21 promile.

„Musím odkázat na dokumentaci místa činu, kde jsou na fotografii vidět zbytky zákusků na nárazníku havarovaného vozidla. Tyto zákusky si odnášela domů chodkyně z návštěvy,“ reagovala okamžitě státní zástupkyně Karen Vanšová.

Radek Baránek se ve čtvrtek zodpovídal z tragické nehody. Vlevo jeho obhájce Petr Houžvička.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Soudce Pavel Beránek se přiklonil na stranu žaloby a za usmrcení z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky a ohrožení a poškození provozu obecně prospěšného zařízení uložil muži čtyřletý nepodmíněný trest s šestiletým zákazem řízení. Kromě toho uložil muži i uhradit náhradu škody v celkové výši přes 400 tisíc korun a 670 tisíc korun na odškodnění pozůstalých.

„Obhajoba byla, jak to nazvat, poněkud překvapivá. V závěrečné řeči zaznělo, že ženu mělo srazit jiné auto a současně, že se oběti nehody omlouvají a činu litují. Kdyby zpytoval svědomí, soud by na něj nahlížel jinak,“ řekl předseda senátu.

V neprospěch řidiče hrála i jeho minulost, soudce - bez ohledu na letošní zahlazení - vzal v potaz i dřívějších jedenáct záznamů v trestním rejstříku. Zatímco žaloba byla s trestem shodným s návrhem státní zástupkyně spokojená, obžalovaný se na místě odvolal.