Petr Kozelka, Právo

Pospíšilovi nyní hrozí u brněnského Krajského soudu až 12 let vězení. K incidentu došlo podle státní zástupkyně Zuzany Zámoravcové loni o vánočních svátcích v Prostějově.

„V noci 27. prosince u sportoviště u školy obžalovaný napadl poškozeného tak, že ho opakovaně razantními údery bil do hlavy a těla pěstí a kopal do něj. Poškozený utrpěl závažná zranění, se kterými byl převezen na ARO místní nemocnice a musel podstoupit akutní operaci břicha s odstraněním sleziny,“ konstatovala žalobkyně. Zámoravcová upozornila, že Pospíšil podle ní takto bezohledně na napadeného zaútočil přesto, že byl odsouzen za rok a půl starý konflikt, při němž zbil v herně tři muže.

„Navíc věděl jako osoba trénující box a bývalý boxer o své fyzické převaze, a přesto razantně útočil na místa, kde jsou uloženy životně důležité orgány,“ zdůraznila.

Tomáš Pospíšil u soudu tvrdil, že napadeného muže našel už krvácejícího a poskytl mu jen první pomoc.

FOTO: Petr Kozelka

Sám Pospíšil, který v amatérském boxu spadal do těžké a supertěžké váhy, u soudu překotně vysvětloval, že se vlastně do celé situace dostal úplně nevině, když známému pomáhal v pátrání po odcizené motorce.

„S poškozeným jsem se kvůli tomu měl sejít, chtěl po mě snad i nějakou ochranu proti cikánům, ale když jsem tam přišel, našel jsem ho, jak krvácí. Byl celý domlácený a skučel, že ho bolí břicho,“ popisoval Pospíšil s tím, že pak vzal muže do náručí a odnesl ho domů, kde mu dal hadr na hlavu a pořídil si s ním selfie.

Zbitý je známá firma

„Tohle zranění jsem mu rozhodně nezpůsobil kopáním a šlapáním po hlavě, to se prostě nedělá, to já nedělám. Byla chyba, že jsem sanitku nezavolal hned na místě. Jsem z toho dočista špatný, že mě označil za útočníka,“ kroutil hlavou boxer.

Zbitý muž nebyl pro prostějovské policisty neznámou osobou, pohyboval se totiž v kruzích uživatelů drog. „Při výslechu tvrdil, že spadl z kola, ale to jsem mu nevěřil. Pak řekl, že dostal ze tmy pár ran, a nakonec mi řekl, kdo ho napadl, ale musel jsem mu slíbit, že to nenapíšu do protokolu, měl totiž strach,“ popsal policista, kterak se vyšetřovatelé pustili Pospíšilovým směrem.

Jak vlastně k celé události došlo bude muset rozlousknout senát v čele s Michalem Zámečníkem, který si kvůli tomu předvolal další svědky a znalce.