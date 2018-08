Petr Kozelka, Právo

Policistu dvakrát poslal na 5,5 roku do vězení brněnský krajský soud, po dvojnásobném zastání od odvolací instance ho ale nakonec ve čtvrtek obvinění zprostil.

Trestní oznámení podala na policistu jeho bývalá partnerka s tím, že se hoch svěřil prarodičům s tvrzením, že se otec při jedné z her počural. Při výslechu byl přítomen i policejní psycholog, který do zprávy napsal, že chlapec mohl myslet počuráním to, že u otce došlo k vyvrcholení. Od té chvíle se vyšetřování ubíralo už jen tímto směrem.

Znalec: Bylo to nepravděpodobné



Policista celou dobu tvrdil, že syna nezneužil, při hře se mu už prý jen hodně chtělo na záchod, a když na něj syn skočil a stáhl mu kraťasy, došlo u něj k malému úniku moči. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů nakonec dospěli k závěru, že otec měl syna donutit k orálnímu sexu.

Senát brněnského soudu v čele s Michalem Zámečníkem dvakrát přisvědčil obžalobě s tím, že otec nezjištěným způsobem přiměl syna k stimulaci přirození až do vyvrcholení, a policistu odsoudil. Vrchní soud v Olomouci ale vždy zasáhl a podruhé důrazně kromě jiného uvedl, že v rozsudku je jen převzatá obžaloba, soud prý nezhodnotil všechny důkazy a některé skutečnosti zůstávají jen v hypotetické rovině.

Že obžaloba nestojí na pevných nohou dokládaly i znalecké posudky.

„Obžalovaný nemá žádnou patologickou erotickou preferenci a už vůbec ne pedofilní. S vysokou pravděpodobností bych vyloučil sexuální jednání. Skutek, jak je popsán, se mi jeví nepravděpodobným,“ upozornil psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina.

Obrat u soudu

Brněnský soud nakonec při třetím rozsudku otočil o sto osmdesát stupňů. „Dospěli jsme k důvodným pochybnostem, že se skutek stal. Byli tam jen dva aktéři, obžalovaný vinu popíral a výpověď jeho syna byla značně neurčitá a nedá se z ní toho moc určit, jak nám napsal vrchní soud,“ stručně odůvodnil verdikt soudce Zámečník.

Policistův advokát Martin Klimo upozornil, že kauza je přitom podobná desítkám případů, v nichž je obvinění ze znásilnění dětí používáno zejména matkami jako bič na otce při rozvodových sporech. „Toto je bohužel v současné době velmi častým a společensky nebezpečným jevem. Vždyť klient byl sedm měsíců ve vazbě,“ zdůraznil Klimo.

Státní zástupce Marek Vagai si po vynesení verdiktu nechal lhůtu na rozmyšlenou. Pokud nabyde rozsudek právní moci, mohl by se policista začít po státu domáhat odškodného za měsíce strávené na vazbě.