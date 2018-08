Patrik Biskup, Právo

Němec tehdy řídil civilní policejní mercedes a Vávrovi tehdy na Karlovarské třídě zablokoval cestu. Jeho spolujezdec Slavotínek pak řidiči podle žalobce sprostě nadával a fyzicky ho měl napadnout. Za to čelí obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Zazněla od něho nevhodná slova, v autě jsem mu potom řekl, že to s ním budu jako nadřízený řešit. policista Němec

„Vytlačoval nás na pravý okraj vozovky, musel jsem razantně zasáhnout do řízení, aby nedošlo ke střetu. Viděl jsem, že řidič v úrovni hlavy drží něco černého. Cítili jsme se ohroženi. Abych zabránil dalším atakům, tak jsem spustil výstražné zařízení. Důvodem také bylo, abychom zjistili, kdo v tom vozidle je. Stále slyšíme na poradách, kolik lidí jezdí pod vlivem drog,“ pokračoval Němec.

Velitel zásahové jednotky Josef Němec

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Podle něho musel řidič vědět, že má co do činění s policií. „Poté, co mu kolega ukázal z okénka služební průkaz, souhlasil s tím, že zastaví na benzínové stanici. To neudělal, neuposlechl dalších našich výzev, a proto došlo k zablokování jeho vozidla,“ vypovídal dále policejní důstojník.

Nevhodná slova



Připustil, že způsob, jakým jeho kolega Slavotínek řidiče vyzval k vystoupení vozidla, nebyl v pořádku. „Zazněla od něho nevhodná slova, v autě jsem mu potom řekl, že to s ním budu jako nadřízený řešit. Pak to ale převzali kolegové z vnitřní kontroly,” dodal Němec, který prošel protiteroristickým výcvikem v USA a Izraeli.

Video

Záznam rozhovoru poškozeného s advokátem po incidentu (8:09 min.). Zdroj: Právo

Ve středu u soudu vypovídal obžalovaný Slavotínek. „Řidič na nás opakovaně najížděl zezadu. Došlo dokonce i k nárazu, kdy jsem se praštil hlavou o sloupek. Zapnuli jsme modrý maják a rozsvítili červený nápis stop policie. Na to řidič reagoval tím, že začal ujíždět,“ uvedl Slavotínek, co předcházelo samotnému zákroku. „Vnímali jsme to jako útok na naši osobu. Cítili jsme se ohroženi,“ prohlásil obžalovaný policista.

Státní zástupce je přesvědčen, že policista měl svým jednáním naplnit znaky trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, za což může dostat až pětiletý trest.