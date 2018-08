Michael Polák, Právo

Požár byl na operační středisko hasičů ohlášen krátce před 11:00.

„Hoří na zadní straně Ještědu ve stráni pod vysílačem. Měli jsme to nahlášené jako menší požár klestí, ale na Ještědu fouká silný vítr a už nyní je zřejmé, že se oheň díky větru rozšířil,“ popsala Právu Pavlína Bílková, mluvčí hasičů v Libereckém kraji.

„Původně jsme vyslali pět jednotek, ale teď už jich tu je deset,“ doplnila.

Dým stoupá z požáru na Ještědu.

FOTO: Michael Polák, Právo

Podle ní se hasiči potýkají s tím, že ne všechny velkokapacitní cisterny se nahoru na Ještěd dostanou.

„Proto jsme povolali na místo vrtulník. Je připravený k zásahu, mělo by to pomoci,“ upřesnila Bílková s tím, že vodou by se měl vrtulník plnit na chatě Ještědka pod Ještědem. „Uvažujeme i o povolání letadla. To bychom pak plnili na letišti v Liberci-Ostašově,“ doplnila.

Hasiči se podle ní snaží vyklidit okolí hotelu a lidem doporučují, aby se vrátili lanovkou dolů do Liberce. „Není to žádná evakuace hotelu, nikdo není ohrožený ani zraněný, pouze jde o to, aby hasiči měli prostor a klid na práci,“ řekla Bílková.