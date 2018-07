ok, jap, Novinky

Nehoda ve Strahovském tunelu se stala před devátou hodinou. Při havárii byl poškozen tunel, protože auto zavadilo o ventilaci. "Komponenty vzduchotechniky jsou rozházeny po zemi," popsal mluvčí policie Tomáš Hulan.

Poškozená ventilace ve Strahovském tunelu.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„Ve Strahovském tunelu jednotka z Petřin zasahovala u dopravní nehody nákladního vozu. Pomáháme záchranářům s transportem pacienta, vyproštění nebylo potřeba a budeme místo zajišťovat,“ uvedla mluvčí hasičů Kateřina Suchanská.

Zároveň byli další hasiči o kus dál v tunelu Mrázovka, kde boural motorkář.

Nehoda v tunelu Mrázovka

FOTO: ZZS Praha

Pro zraněné u obou nehod přijeli záchranáři. „Oba zraněné motoristy posádky ošetřily, stabilizovaly a transportovaly do nemocnice Motol. Motorkář (39 let) utrpěl zlomeninu klíční kosti, řidič nákladního vozu (44 let) byl ošetřen po záchvatu křečí,“ konstatovala mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Kvůli uzavřenému tunelu se tvoří kolony v Patočkově ulici a okolí. Mimo jiné to komplikuje provoz linky 180.